מי שמזהה הזדמנויות לא מחכה לרגע הנכון. הוא יוצר אותו.
מתחם ה-1000 הוא לא רק פרויקט נדל״ן – זו הזדמנות יוצאת דופן להשקיע בלב הפועם החדש של גוש דן. רגע לפני קפיצת המדרגה הגדולה, זה הזמן להיכנס ולהרוויח מהעתיד שכולם ידברו עליו. ועכשיו בעסקה שאסור לפספס!

כל היתרונות בהשקעה אחת

נגישות תחבורתית

3 קווי רכבת קלה + תחנת רכבת ישראל – חיבור מושלם למרכז ולכל גוש דן

בעלות בטאבו

רכישה בטוחה עם בעלות פרטית בטאבו – השקעה שקטה בראש שקט.

מיקום מנצח

בראשון לציון, במיקום אסטרטגי עם ביקוש הולך וגובר

השקעה מניבה

הזדמנות הנדל"ן של העשור – תשואות גבוהות ופוטנציאל רווח ענק

הכל במקום אחד

מתחם שוקק חיים המשלב חיים אורבניים פנאי ובילוי

קרבה לים

צמוד לחוף הים ולטיילת – איכות חיים במרחק הליכה

תכנית מאושרת

תכנית פרצלציה מאושרת – הקרקע מחולקת ומוכנה לפיתוח מיידי​

נבחרת מנצחת

חברות מובילות עם מעל 50 שנות ניסיון ומומחיות

לצפיה בוידאו

נכס מושלם להשקעה, אידיאלי למגורים

מתחם ה־1000 במערב ראשון לציון הוא אחד המיזמים הגדולים והשאפתניים בישראל – עירוב מושלם של מגורים יוקרתיים, שטחי מסחר ותעסוקה, מלונאות, פארקים ירוקים ותחבורה מתקדמת.
הכל על פני כ־1,000 דונם, מתוכם 110 דונם של שטחים ירוקים ואזורי פנאי – בלב מטרופולין מתפתח עם חזון ברור.

הזדמנות השקעה-
רגע לפני הזינוק

מאות משקיעים כבר נכנסו למתחם בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
הביקוש רק הולך וגובר, והערך כבר עלה במאות אחוזים תוך שנים ספורות – אבל אנחנו רק בתחילתו של תהליך.

העיר החדשה של ישראל

לוקיישן מנצח. תכנון פורץ דרך.

בין נתיבי איילון לחוף הים, עם גישה ישירה לכביש 431, תחנות רכבת קלות וכבדה, ותחנת מטרו עתידית – המתחם מציע נגישות מקסימלית וחוויית מגורים ועבודה מושלמת.
מודל עירוב השימושים מקדם סביבה עירונית חכמה, חיה ונושמת, המשלבת חיים, עסקים ופנאי – בלי להתפשר על איכות הסביבה, תחבורה ירוקה וחדשנות אורבנית.

50 שנות הצלחה
בעולם הנדל”ן

החברות נדל"ן נדל"ן וכהן פליקס מאחדות בין חדשנות יזמית פורצת דרך לבין ניסיון עשיר של למעלה מ־50 שנה בענף הבנייה, הפיתוח והשבחת הקרקעות. שיתוף הפעולה בין החברות מביא עמו שילוב ייחודי של יצירתיות, מקצועיות, יציבות ואמינות – ומקנה יתרון מובהק ללקוחותינו בפרויקטים רחבי היקף ברחבי הארץ.

התמונות הינן לצורכי המחשה בלבד. הקרקע זמינה לבנייה, תב״ע מאושר לבניה. * כל האמור בדף זה הינו בכפוף לתקנון

