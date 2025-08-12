השאירו לנו פרטים ונשוב אליכם בשביל לתת לכם את כל הפרטים שאתם צריכים.
נגישות תחבורתית
3 קווי רכבת קלה + תחנת רכבת ישראל – חיבור מושלם למרכז ולכל גוש דן
בעלות בטאבו
רכישה בטוחה עם בעלות פרטית בטאבו – השקעה שקטה בראש שקט.
מיקום מנצח
בראשון לציון, במיקום אסטרטגי עם ביקוש הולך וגובר
השקעה מניבה
הזדמנות הנדל"ן של העשור – תשואות גבוהות ופוטנציאל רווח ענק
הכל במקום אחד
מתחם שוקק חיים המשלב חיים אורבניים פנאי ובילוי
קרבה לים
צמוד לחוף הים ולטיילת – איכות חיים במרחק הליכה
תכנית מאושרת
תכנית פרצלציה מאושרת – הקרקע מחולקת ומוכנה לפיתוח מיידי
נבחרת מנצחת
חברות מובילות עם מעל 50 שנות ניסיון ומומחיות
מתחם ה־1000 במערב ראשון לציון הוא אחד המיזמים הגדולים והשאפתניים בישראל – עירוב מושלם של מגורים יוקרתיים, שטחי מסחר ותעסוקה, מלונאות, פארקים ירוקים ותחבורה מתקדמת.
הכל על פני כ־1,000 דונם, מתוכם 110 דונם של שטחים ירוקים ואזורי פנאי – בלב מטרופולין מתפתח עם חזון ברור.
מאות משקיעים כבר נכנסו למתחם בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
הביקוש רק הולך וגובר, והערך כבר עלה במאות אחוזים תוך שנים ספורות – אבל אנחנו רק בתחילתו של תהליך.
בין נתיבי איילון לחוף הים, עם גישה ישירה לכביש 431, תחנות רכבת קלות וכבדה, ותחנת מטרו עתידית – המתחם מציע נגישות מקסימלית וחוויית מגורים ועבודה מושלמת.
מודל עירוב השימושים מקדם סביבה עירונית חכמה, חיה ונושמת, המשלבת חיים, עסקים ופנאי – בלי להתפשר על איכות הסביבה, תחבורה ירוקה וחדשנות אורבנית.
החברות נדל"ן נדל"ן וכהן פליקס מאחדות בין חדשנות יזמית פורצת דרך לבין ניסיון עשיר של למעלה מ־50 שנה בענף הבנייה, הפיתוח והשבחת הקרקעות. שיתוף הפעולה בין החברות מביא עמו שילוב ייחודי של יצירתיות, מקצועיות, יציבות ואמינות – ומקנה יתרון מובהק ללקוחותינו בפרויקטים רחבי היקף ברחבי הארץ.
התמונות הינן לצורכי המחשה בלבד. הקרקע זמינה לבנייה, תב״ע מאושר לבניה. * כל האמור בדף זה הינו בכפוף לתקנון
